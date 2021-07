Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées 53300, Ambrières-les-Vallées LA VARENNE EN KAYAK Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées Catégories d’évènement: 53300

Ambrières-les-Vallées 53300 A partir de l’amont du Lac de Haute-Mayenne, embarquons pour remonter et découvrir l’un des 3 principaux affluents : La Varenne.

Découvrez La Varenne en kayak +33 2 43 03 79 62 http://cpie-mayenne.org/

