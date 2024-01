Aftrwrk session #2 La Vapeur Dijon, samedi 18 mai 2024.

Aftrwrk session #2 Nouvelle soirée dub à La Vapeur avec la crème de la crème des artistes Aftrwrk prod Alpha Steppa, Ashkabad, Dub Engine et Bakû ! L’opening sera assuré par Selectress Gwen ! 18 et 19 mai La Vapeur De 5.5€ à 19€

Début : 2024-05-18T22:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-19T00:00:00+02:00 – 2024-05-19T04:00:00+02:00

Alpha Steppa (FR)

Alpha Steppa, a la tête du label Steppas Records, est l’un des membres du collectif « Dub Dynasty », fruit de la collaboration avec son père et sa tante (Alpha & Omega). Ben Alpha aka Alpha Steppa a grandi, entouré de dubplates, dans la culture sound system. Aujourd’hui producteur

reconnu et talentueux, il relie la musique qui a marqué son enfance à la nouvelle génération de Bass Music à laquelle il appartient.

Ashkabad (FR)

Tantôt stepper dub, tantôt trap ou downtempo, flirtant même avec la techno ou la trance, Ashkabad embarque tout autant les amateurs de sound system que ceux de l’électro dans un voyage musical brûlant. Sur scène, embarquez avec un machiniste féru de rythmes endiablés et un chanteur aux mélodies aussi furieuses que soignées. Une chose est sûre leur énergie débordante fera bondir les plus réfractaires !

Dub Engine (IT)

Dub Engine est un projet live et studio créé en 2009 par les musiciens Tux (dubmaster, fx) et Sabry (voix, synthé) de Bologne (ITA). Des basses Ruff, des synthés acides, des delay infinis et des tonnes de wobbles sont la marque de Dub Engine, partie intégrante de cette nouvelle génération de dubbers colorée par divers genres musicaux: du roots-reggae à ses descendants électroniques comme stepper, jungle et dubstep.

Profondément influencés par la nouvelle époque du Dub UK et français, ils ont commencé à évoluer vers un nouveau style psycho-steppa, une nouvelle expression musicale originale dans le Dub où les voix, les effets et les basslines explosent dans un son psychédélique intensif et à fort impact.

Bakû (FR)

Bakû tisse son univers entre deux réalités. Naviguant entre rêves et cauchemars, l’artiste-productrice façonne un monde qui lui ressemble profond, éthéré, sombre et à la frontière des genres. Elle crée des compositions électroniques éclectiques et riches en textures, empreintes de multiples influences. Plongeant souvent dans une atmosphère lourde, pesante, sombre et dystopique, ses productions oscillent entre le dub, la techno, la drum and bass, le hip-hop et l’ambient. Reconnue pour créer la surprise, elle jongle avec les styles pour proposer des live-sets dynamiques et uniques à chaque apparition.

Selectress Gwen (FR)

Artiste collectionneuse de vinyles, bercée depuis l’enfance par les vibrations Jamaïcaines, elle a su évoluer avec un style inspiré des musiques actuelles aux plus anciennes. Proposant une traversée dans les différentes variantes du reggae et d’autres styles similaires, allant du rocksteady à la bass music.

