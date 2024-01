CLARA YSE LA VAPEUR Dijon, 20 mars 2024, Dijon.

Clara Ysé, c’est, d’emblée, une voix. Une voix qui soulève le sable, qui traverse le feu, transperce la nuit, franchit en souveraine des continents de sentiments et transporte avec elle la douleur autant que ses remèdes. Après un discret tour de piste en 2018 – six titres en français et en espagnol, dont le magnétique Le Monde s’est dédoublé – Clara Ysé s’avance enfin en pleine lumière, à pleine puissance, avec Oceano Nox , premier album à l’audace orgueilleuse entièrement écrit et composé par elle, co-réalisé avec Ambroise Willaume (Sage) et porté en battante avec des musiciens et un chœur au diapason.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21