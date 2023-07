MC Solaar La Vapeur Dijon, 14 mars 2024, Dijon.

MC Solaar Jeudi 14 mars 2024, 20h30 La Vapeur De 5,5 € à 33 €

MC Solaar (FR) / Rap

Pionnier du rap français dans les années 90, MC Solaar continue de s’affirmer comme l’une des plus belles plumes de la scène francophone. Son style particulier, poétique et ludique s’impose. MC Solaar a véritablement démocratisé le mouvement rap en France. Après de multiples distinctions, dont 5 victoires de la musique et de nombreux disques d’or, MC Solaar est de retour cette année avec le titre « Tout se transforme », issu de la bande-originale du film « Transformers ». Actuellement en préparation de son nouvel album, MC Solaar sera de retour sur scène en 2024. Rendez-vous à La Vapeur le 14 mars !

https://www.youtube.com/watch?v=5iUWiV8AiGM

https://www.youtube.com/watch?v=5_OZuEwqpbo

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lavapeur.com/evenement/14-03-2024-20-30-mc-solaar »}] [{« data »: {« author »: « MC SOLAAR », « cache_age »: 86400, « description »: « MC SOLAAR – TOUT SE TRANSFORME. (Clip officiel)nTitre disponible en streaming : https://bfan.link/tout-se-transformenS’abonner u00e0 la chau00eene : https://www.youtube.com/channel/UCIVFkPnqaOP5eLRgKCEllqA/?sub_confirmation=1nnBande originale du film u00ab Transformers : Rise of the Beasts u00bbnProd par : Dany Synthu00e9nnRu00e9alisateur : Pierre Saba-ArisnProduction : Paps & Co nn#MCSOLAAR #TOUTSETRANSFORME #TRANSFORMERS », « type »: « video », « title »: « MC SOLAAR – TOUT SE TRANSFORME. (Bande-originale du film u00ab Transformers : Rise of the Beasts u00bb) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5iUWiV8AiGM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5iUWiV8AiGM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIVFkPnqaOP5eLRgKCEllqA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=5iUWiV8AiGM »}, {« data »: {« author »: « MCSolaarVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « »Caroline » : extrait de l’album « Qui su00e8me le vent ru00e9colte le tempo »nSortie digitale & ru00e9u00e9dition en CD et vinyle le 09.07.21 : https://Solaar.lnk.to/qslvrltVDnnAbonnez-vous u00e0 la chaine YouTube MC Solaar : nhttps://www.youtube.com/channel/UCIVFkPnqaOP5eLRgKCEllqA?sub_confirmation=1nnSuivez l’actualitu00e9 de MC Solaar :nhttps://www.instagram.com/mcsolaaroff/nhttps://www.facebook.com/MCSolaarOfficielnn__Caroline__nAuteurs / compositeurs : Claude M’Barali – Jean Franu00e7ois DelfournRu00e9alisation vidu00e9o : Thierry RajicnRestauration vidu00e9o 2021 : www.level.fr », « type »: « video », « title »: « MC Solaar – Caroline (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5_OZuEwqpbo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5_OZuEwqpbo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCT-We33wHcEuI5CZNTmPtuA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=5_OZuEwqpbo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:00:00+01:00

2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:00:00+01:00

dijon lavapeur

@Thomas Braut