MC SOLAAR LA VAPEUR Dijon, jeudi 14 mars 2024.

Pionnier du rap français dans les années 90, MC Solaar continue de s’affirmer comme l’une des plus belles plumes de la scène francophone. Son style particulier, poétique et ludique s’impose. MC Solaar a véritablement démocratisé le mouvement rap en France. Après de multiples distinctions, dont 5 victoires de la musique et de nombreux disques d’or, MC Solaar est de retour cette année avec le titre Tout se transforme , issu de la bande-originale du film Transformers . Actuellement en préparation de son nouvel album, MC Solaar sera de retour sur scène en 2024. Rendez-vous à La Vapeur le 14 mars !

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21