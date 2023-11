Lysistrata La Vapeur Dijon, 1 mars 2024, Dijon.

Lysistrata Vendredi 1 mars 2024, 20h30 La Vapeur De 5.5€ à 18€

Lysistrata (FR)

Lysistrata est un groupe pressé. Issus de milieux musicaux radicaux, Ben Amos Cooper (batterie, chant), Theo Guéneau (guitare) et Max Roy (basse) ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. Adeptes d’une musique dont l’héritage évident des 90’s n’est plus à prouver, le trio transcende les étiquettes habituelles du post-hardcore et du noise-rock avec une spontanéité propre à leur jeunesse. Après deux albums et des tournées à n’en plus savoir où habiter, le trio revient de nouveau sur le devant de la scène avec un changement de paradigme courageux : Asymétrie, dissonance, murs du son, labyrinthes noise et émotion frontale. Il y a chez Lysistrata un indéniable don pour créer, assembler et fédérer.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://lavapeur.com/programme/lysistrata-010324 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T23:59:00+01:00

dijon noise

© Emilija Milušauskaitė