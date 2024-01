LYSISTRATA LA VAPEUR Dijon, 1 mars 2024, Dijon.

Lysistrata est un groupe pressé. Issus de milieux musicaux radicaux, Ben Amos Cooper (batterie, chant), Theo Guéneau (guitare) et Max Roy (basse) ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. Adeptes d’une musique dont l’héritage évident des 90’s n’est plus à prouver, le trio transcende les étiquettes habituelles du post-hardcore et du noise-rock avec une spontanéité propre à leur jeunesse. Après deux albums et des tournées à n’en plus savoir où habiter, le trio revient de nouveau sur le devant de la scène avec un changement de paradigme courageux : Asymétrie, dissonance, murs du son, labyrinthes noise et émotion frontale. Il y a chez Lysistrata un indéniable don pour créer, assembler et fédérer.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21