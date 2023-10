Roméo Elvis La Vapeur Dijon, 23 février 2024, Dijon.

Roméo Elvis est devenu une figure emblématique de la scène hip-hop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés. Au fil des années, il a réussi à créer et consolider un lien particulier avec son public avec différents projets musicaux : la trilogie « Morale » avec Le Motel, le premier solo « Chocolat », l’EP confiné Maison et l’album « Tout Peut Arriver ».

En 2023, Roméo Elvis prend un nouveau virage avec son nouveau projet : un EP de 9 titres intitulé « Les galeries ». Sur ce projet, Roméo nous revient avec ses particularités qui l’ont fait apprécié et reconnu du grand public : des structures étonnantes, du rap énergique et un flow très reconnaissable qui lui est propre. Pour le réaliser, il s’est entouré des producteurs Vynk, Phasm, Lucci, Seezy ou encore Prinzly qui a pu apporter un regard neuf au projet.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

