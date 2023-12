DR RUBINSTEIN SUBSISM B2B KONIK – DR RUBINSTEIN SUBSISM B2B KONIK LA VAPEUR Dijon, 2 février 2024, Dijon.

Proposé par La Vapeur et RiskEn attendant Le SIRK, c’est LA solution pour patienter jusqu’en avril 2024. Ce sont des soirées itinérantes, proposées par l’équipe du festival, pour vous donner l’ambiance et la température de la 9ème édition du SIRK. Avec une programmation éclectique et défricheuse, le festival arpente plusieurs villes de Bourgogne-Franche-Comté et au-delà. Premier rendez-vous ce 2 février à La Vapeur avec Dr. Rubinstein, Subsism b2b KONIK, Saña-Rita !

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 21:30

Réservez votre billet ici

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon