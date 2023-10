Debout sur le Zinc La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Debout sur le Zinc La Vapeur Dijon, 25 janvier 2024, Dijon. Debout sur le Zinc Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 La Vapeur De 5,5€ à 25€ Proposé par La Vapeur au profit des Restos du Coeur de Côte-d’Or Après le succès d’un premier concert organisé au profit des Restos du Coeur de Côte-d’Or avec l’artiste Oldelaf en 2022, La Vapeur et les Restos renouvellent l’expérience en accueillant Debout sur le Zinc. L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée aux Restos du Coeur de Côte-d’Or. Debout sur le Zinc (FR)

Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières à la fois – un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock… La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://lavapeur.com/programme/debout-sur-le-zinc-250124 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

dijon la vapeur © Pierrick Guidou & Damien Pelletier Détails Catégories d'Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu La Vapeur Adresse 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville La Vapeur Dijon latitude longitude 47.345685;5.059641

