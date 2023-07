Apéro-rencontre avec Alban Claudin La Vapeur Dijon, 13 décembre 2023, Dijon.

Après plusieurs années de tournée aux côtés de Clara Luciani et de Mika, des collaborations en studio avec Voyou, Adrien Gallo ou encore Yelle, Alban Claudin a sorti deux albums de piano solo « It’s a Long Way to Happiness » et « Room of Reflection » (sorti le 8 septembre 2023 chez Sony/Masterworks). Il a également composé la BO du film « Amore Mio » ainsi que plusieurs musiques pour des publicités. Il nous fait le plaisir de passer par Dijon pour nous parler de la vie d’artiste autour d’un verre. L’occasion pour toi de lui poser un tas de questions sur son parcours et recueillir les conseils d’un musicien accomplit et hétéroclite.

Ps : on t’offre un verre en plus…

