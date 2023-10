Ah ! Les voyages, par la compagnie En Forme La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Ah ! Les voyages, par la compagnie En Forme La Vapeur Dijon, 3 décembre 2023, Dijon. Ah ! Les voyages, par la compagnie En Forme Dimanche 3 décembre, 17h00 La Vapeur 5€ Tout public à partir de 6 ans

Durée 45 minutes Avant et après le spectacle : Goûter possible sur place préparé par Epimut.

Ateliers libres et gratuits, inspirés de l’univers du spectacle, par Chacha Boudin. « Ah ! Les voyages » est l’interprétation pour la scène d’un album jeunesse éponyme écrit et dessiné par Marie Caudry, paru aux éditions Thierry Magnier en 2023. La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://lavapeur.com/programme/nuit-dorients-ah-les-voyages-par-la-compagnie-en-forme-031223 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:30:00+01:00

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:30:00+01:00 dijon La Vapeur © Marie Caudry Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu La Vapeur Adresse 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville La Vapeur Dijon latitude longitude 47.345685;5.059641

La Vapeur Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/