SCYLLA LA VAPEUR Dijon, 2 décembre 2023, Dijon.

SCYLLA LA VAPEUR a lieu à la date du 2023-12-02 à 20:00:00.

Tarif : 29 à 29 euros.

C’est dans l’équilibre trouvé d’une écriture alliant l’intégrité du fond à la précision de la forme que Scylla a forgé sa réputation et la longévité de sa carrière. Il est un artiste complet, qui propose un univers poétique et cohérent au travers de ses textes, de ses visuels et de son jeu de scène.Installé et reconnu pour la justesse de sa plume lettrée et bouleversante, il est l’un des fers de lance bruxellois depuis plus d’une dizaine d’années. Scylla, c’est un rap profond et technique : un message, une voix grave et charismatique.La qualité indiscutable de son écriture le classe parmi les plumes les plus profondes et les plus puissantes du paysage des artistes francophones, tous genres confondus.Depuis quelques années, Scylla multiplie les œuvres et fait peau neuve à chacune d’elles. Après les très remarqués « Pleine Lune », en duo avec le pianiste virtuose Sofiane Pamart, son album solo « Bx vice » et une tournée solo entièrement sold out en 2021, il revient cet automne avec un nouveau projet et une tournée début 2023 qui débutera à l’Olympia le 17 février.Prévu pour le 2 décembre, l’album « ETERNEL » propose un voyage à la recherche de tous les fragments d’éternité encore accessibles dans ce monde à la dérive : ces petites choses inestimables capables de défier le temps et de ne jamais mourir.Comme à son habitude, Scylla surprend en proposant une toute nouvelle direction artistique. Un nouveau monde à explorer. On y retrouve néanmoins les ingrédients qui continuent à faire sa particularité : finesse de la plume, poésie, puissance, élégance, contraste entre force brute et hypersensibilité.

Ligne 6 – Arrêt « La Vapeur » 15 min depuis la place de la République. Bus jusqu’à minuit tous les jours.

Mise en place de navettes lors des soirées tardives (en direction du centre-ville et du campus universitaire).

La Vapeur

42 avenue de Stalingrad

21000 Dijon Tram 2 – Arrêt « Nation », puis 15 minutes à pied jusqu’à La Vapeur. 1 tram toutes les 5 à 15 minutes, 7 jours sur 7, de 5h30 à 1h00.

LA VAPEUR

42 AVENUE DE STALINGRAD Dijon 21000

