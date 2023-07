Faire un clip en DIY La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Faire un clip en DIY
Mercredi 22 novembre, 18h00
La Vapeur
De 8 € à 10 €

Alors que la vidéo s'impose partout comme un support essentiel à la communication, il faut bien admettre qu'on ne s'appelle pas tous Steven Spielberg (ni Crésus..). Pour beaucoup d'entre nous, faire un clip semble impossible. Mais ça, c'était avant qu'on te propose de venir recueillir les précieux conseils de David Meugnot ! Ça va parler technique, matos, cadre, réal…

La Vapeur
42 avenue de Stalingrad
Dijon 21000

