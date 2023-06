Indie Day #4 La Vapeur Dijon, 18 novembre 2023, Dijon.

Indie day c’est une soirée entièrement dédiée aux musiques indépendantes, artistes, labels, producteurs et productrices… Un plateau composé de certain·es des artistes indies les plus excitant·es du moment. Rock, pop, psyché, ils et elles viennent à Dijon partager leur musique et leur passion !

The Psychotic Monks (FR) / Rock fiévreux

Il y a une sensibilité commune qui, depuis 2015, réunit les quatre membres de The Psychotic Monks. En perpétuelle découverte, s’enivrant d’expérimentations, ils nourrissent une révolte qui prend forme sur scène, ils s’y transforment. Se mêle à la révolte le fantasme d’un frisson autre, la recherche d’un exutoire collectif, à travers la musique.

https://www.youtube.com/watch?v=pG37FqkvFzA

Pearl Earl (US) / Psychedelic rock

À l’âge d’or du glam rock, le quatuor exclusivement féminin originaire du Texas, a la capacité d’invoquer la nostalgie du passé, tout en créant son propre univers néo-psychédélique à base de subtils clins d’œil au rock progressif ! Leur musique, remplie d’intensité, explore une large gamme de saveurs qui vont de pair avec des riffs lourds relevés de mélodies psychédéliques délirantes et les performances live du groupe demeurent captivantes et euphorisantes teintées d’un sinistre sourire.

https://www.youtube.com/watch?v=wZ8ABc3pgc0

En Attendant Ana (FR) / Rock de transe

Le quintet parisien En Attendant Ana ébloui depuis le premier jour. Depuis les tensions sourdes de leur EP de 2016 « Songs From The Cave », jusqu’à « Principia » leur troisième album sorti en début d’année, grand pas en avant qui ne sacrifie pas pour autant les éléments qui rendent le groupe unique : clins d’œil à la pop française (actuelle et classique) et penchant pour l’indie pop anglo-saxonne des années 90.

https://www.youtube.com/watch?v=4qr4ukHk2F8

Stuffed Foxes (FR) / Rock de transe

Donnant dans le shoegaze, voire le psyché, Stuffed Foxes n’en reste pas moins ROCK. Noise ! Dépoussiérés… Revendiquant avant tout le « dérèglement de tous les sens » avec la transe comme moyen de commotion. La faute aussi à ses six membres vivant en communauté. Six individualités cachées dans un grand tout permissif, souvent sujet à interprétations. Avec du répondant, des contrecoups et des élans. Une esthétique, aussi ! Des détails dans la musique, surtout.

https://www.youtube.com/watch?v=L5Hykt-gmEg

Guadal Tejaz (FR) / Rock halluciné

Féru de culture mésoaméricaine, le quatuor nous vient tout droit de Rennes. Lourd, intense, tranchant, traversé de larsens et de bourdons électriques, son post-punk aux effluves toxiques se débat dans une boue noise sombre, bilieuse et inquiétante, au milieu d’une messe noire et crasseuse, ordonnée par le duo basse-batterie, d’où émerge la voix violemment habitée du chanteur.

https://www.youtube.com/watch?v=IUufH5K2nCE

Fontanarosa (FR) / Indie rock

Joyau trop bien gardé de la scène lyonnaise, le groupe Fontanarosa, sous l’égide de son principal artisan Paul Verwaerde, collectionne les louanges d’une presse indé qui ne cesse de vanter des créations power pop mélancoliques totalement addictives.

https://www.youtube.com/watch?v=ukGwxWvc_bg

