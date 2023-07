CHKT 3000 : MCR-T, LI:SE, DJ Sub Aru La Vapeur Dijon, 10 novembre 2023, Dijon.

CHKT 3000 : MCR-T, LI:SE, DJ Sub Aru 10 et 11 novembre La Vapeur De 5,5 à 18 €

MCR-T (DE – Berlin)

Membre du label Live From Earth aux côtés d’ascendant vierge, Krampf ou encore DJ Gigola, MCR-T est une nouvelle figure émergente de la scène électronique allemande. L’artiste, s’imaginant au volant d’une mustang dans GTA, combine à travers ses sons et DJ sets plusieurs styles : acid, techno, ghetto tech, miami bass et tribal techno…

LI:SE (FR – Toulouse)

Artiste de la scène toulousaine, LI:SE se passionne pour les musiques électroniques depuis son plus jeune âge. En 2019, elle intègre le collectif MoonTrip en tant qu’organisatrice et DJ résidente. Au fil des années, elle se crée un univers qui lui ressemble et se démarque par son style éclectique. Trance 90’s, ghetto tech, techno, hard dance, LI:SE aime explorer toutes les possibilités et proposer à son public des sets percutants et variés.

DJ SUB ARU (FR – Dijon)

DJ Sub Aru c’est 4 cylindres à plat depuis 1993. Avec un son à mi-chemin entre la techno déchaînée des 90s et la trance cosmique aux vibes y2k, ce rebelle sonore fusionne avec fluidité le meilleur de l’Eurotech pour créer une extase phonique qui défie la gravité. Ses sets annoncent un voyage transdimensionnel entraînant le dancefloor dans un vortex de vitesse et d’euphorie astrale où les beats galopent sans relâche. On attache sa ceinture et on se prépare pour drifter à travers les paysages cybernétiques tout droit en direction du bug de l’an 2000.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/chkt-3000-mcrt-lise-dj-sub-aru-101123 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T22:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

2023-11-11T00:00:00+01:00 – 2023-11-11T04:00:00+01:00

dijon la vapeur

DR