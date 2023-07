Geek camp – Fabrik ta Bitbox 1.0 La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Geek camp – Fabrik ta Bitbox 1.0 24 – 27 octobre La Vapeur Gratuit Durant 4 jours, La Vapeur vous ouvre les portes de l'atelier pour expérimenter la musique sous d'autres dimensions. Avec Max, Pure Data & Cie, perfectionner vos propres effets et autres plug-ins sur la suite d'Ableton, programmer un synthé modulaire, jouer de votre instrument de musique de façon totalement inattendu… les idées ne manquent pas ! Ça va souder des 0 et des 1 ! Atelier mené par May-Cheng Ya La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000

2023-10-24T17:00:00+02:00 – 2023-10-24T23:30:00+02:00

