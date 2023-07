Apéro-rencontre avec Yann Rivoal La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Apéro-rencontre avec Yann Rivoal La Vapeur Dijon, 18 octobre 2023, Dijon. Apéro-rencontre avec Yann Rivoal Mercredi 18 octobre, 19h00 La Vapeur Gratuit C’est quoi le métier de directeur d’une salle de concert ? Ça veut dire quoi être programmateur ? Pourquoi Johnny n’a jamais joué à La Vapeur ? Est-ce que je peux faire un concert à la Vap’ demain ? Nous sommes sûr·es que ces questions vous brûlent les lèvres. Bien que notre équipe de l’action artistique tâche de répondre à vos interrogations chaque jour, pourquoi ne pas demander directement au patron ?

Ps : on t’offre un verre en plus… La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/apero-rencontre-avec-yann-rivoal-181023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00 yann rivoal la vapeur © Vincent Arbelet Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu La Vapeur Adresse 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville La Vapeur Dijon

La Vapeur Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/