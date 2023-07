Support Your BFC Band – Great Panic Roger, Ursa Mnr La Vapeur Dijon, 14 octobre 2023, Dijon.

Support Your BFC Band – Great Panic Roger, Ursa Mnr Samedi 14 octobre, 20h30 La Vapeur Gratuit

Great Panic Roger (FR – Dijon) Indie rock

Great Panic Roger c’est le projet solo d’Arnaud, créé en 2020 durant le confinement. L’artiste sort son premier EP en 2021 « Hope Keeps us Moving Forward », un mélange d’instruments électroniques, de guitares « overdrivées » et d’une voix parfois rageuse. Il enregistre en 2023 un second EP au studio Apiary avec Amaury Sauvé (Birds in Row, It It Anita, Bison Bisou, Wizard, Annabel Lee …) à sortir prochainement. Sur scène, c’est accompagné d’un batteur que Great Panic Roger livre sa musique sombre et mélodique, intense et énergique.

https://www.youtube.com/watch?v=MHMPWIjdRbw

Ursa Mnr (FR-Belfort) Electro pop

Laura, François et François fondent Ursa Mnr au début de l’année 2022 (prononcez Ursa Minor), à mi-chemin entre la synth-pop élégante et l’électro galactique, entre le français et l’anglais, entre la Terre et Saturne. Baptisés en référence à la constellation de la Petite Ourse, leurs arrangements subtils et leur univers à part sonnent comme une invitation au voyage au-delà de la stratosphère.

Ursa Mnr est soutenu par La Poudrière à Belfort

https://www.youtube.com/watch?v=WblTGLKKi8I

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

dijon la vapeur

