Cursus MAO La Vapeur Dijon, 4 octobre 2023, Dijon.

Cursus MAO Mercredi 4 octobre, 17h30 La Vapeur De 8 € à 10 €

Venez apprendre et échanger autour des outils essentiels de la musique assistée par ordinateur. De la phase de création, au mixage et à la finalisation d’un son, ces ateliers auront pour but de répondre à vos interrogations, d’approfondir certaines notions et d’enrichir vos connaissances de cet outil maintenant indispensable à beaucoup de musiciens et musiciennes.

Chaque atelier sera orienté en fonction des besoins exprimés dans un questionnaire soumis en amont. Venez avec votre ordinateur portable (si vous en avez un) et vos créations !

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T17:30:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

la vapeur dijon

Edouard Barra