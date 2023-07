Journées Européennes du Patrimoine La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Journées Européennes du Patrimoine La Vapeur Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Journées Européennes du Patrimoine Samedi 16 septembre, 14h00 La Vapeur Gratuit Venez découvrir La Vapeur comme il vous plaira ! Des loges aux studios, des zones techniques aux salles de concerts, les membres de l’équipe seront là pour répondre à vos questions. L’occasion également de les questionner sur leur métier, leur quotidien et d’avoir quelques conseils « sortie-concert » pour la saison. En parallèle de votre visite, vous pourrez essayer nos instruments pédagogiques fétiches (La Frite !, le Kit rock, l’orchestre électronique) pour faire raisonner La Vapeur à tout va ! Visite libre de 14h à 18h

Visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 (réservation obligatoire) La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/journee-portes-ouvertes-160923 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 JPO lavapeur DR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu La Vapeur Adresse 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville La Vapeur Dijon

La Vapeur Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/