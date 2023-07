Apéro des studios – Les Olympiades ! La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Apéro des studios – Les Olympiades ! La Vapeur Dijon, 20 juillet 2023, Dijon. Apéro des studios – Les Olympiades ! Jeudi 20 juillet, 18h00 La Vapeur Gratuit Comme chaque année, on vous invite à notre traditionnel Apéro des studios. L’occasion pour nous de vous présenter le programme d’ateliers concocté spécialement pour vous ce trimestre et de vous offrir un verre. La tradition ne serait pas sauve sans nos incontournables Olympiades des Studios. Nous le savons, vous vous êtes échauffé·es tout l’été pour viser juste à notre mythique épreuve de curling de flight case. Vous avez plié du câble avant chaque barbecue et vous êtes paré·es pour gagner le gros lot ! 50 heures de répétition ! Mais attention, nos amis de SPARSE vous préparent des épreuves inédites alors soyez prêt·es ! La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/apero-des-studios-les-olympiades-200923 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:00:00+02:00

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:00:00+02:00 lavapeur dijon DR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu La Vapeur Adresse 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville La Vapeur Dijon

La Vapeur Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/