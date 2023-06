Épilogue 2 La Vapeur Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Épilogue 2 La Vapeur Dijon, 28 juin 2023, Dijon. Épilogue 2 28 – 30 juin La Vapeur Concerts-évaluations des étudiant·es du département de musiques actuelles amplifiées de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du Diplôme National Supérieur Professionnel de musicien et du Diplôme d’État de professeur de musique. La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/epilogue-2-280623 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T19:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:30:00+02:00

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T22:30:00+02:00 lavapeur esm DR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu La Vapeur Adresse 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville La Vapeur Dijon

La Vapeur Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Épilogue 2 La Vapeur Dijon 2023-06-28 was last modified: by Épilogue 2 La Vapeur Dijon La Vapeur Dijon 28 juin 2023