Support Your Local Band : Edgar la nuit, Chipo La Vapeur, 3 juin 2023, Dijon.

Support Your Local Band : Edgar la nuit, Chipo Samedi 3 juin, 20h30 La Vapeur Gratuit

Edgar la nuit (FR)

Influencé par la chanson française, la pop des années 2000, et l’eurodance Edgar la nuit crée un univers électro-pop à la fois sombre, percutant et libérateur. Marqué par une forte influence théâtrale, il place le texte et la voix au centre. La mélancolie contraste avec l’énergie et l’insouciance de la fête. Edgar crache nos peines, nos doutes, nos rêves … sur des rythmes entraînants et entêtants. C’est « danser sur le malheur » dans un cabaret électronique où les corps se meuvent, se rencontrent et se libèrent dans un seul but : être pleinement soi.

https://www.youtube.com/watch?v=FVgmIB6cIBE

Chipo (FR)

Rappeur à perruque, homme cis hétéro, Chipo s’est autoproclammé « tante de tous les vilains machos ». La démarche ? Arriver en bombe pour choquer et ambiancer tout le monde sans une esthétique rap et pop sur les productions originales du beatmaker nommé Macho. Chipo utilise et bouscule les clichés pour remettre en question la masculinité hégémonique, le tout avec décalage, enthousiame, mais aussi beaucoup de sérieux, dans un engagement proféministe et antipatriarcal assumé.

https://www.youtube.com/watch?v=l29Y-3d3B7o

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00

chipo edgarlanuit

