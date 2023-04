L’Extra Festival La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

L'Extra Festival 12 – 14 mai La Vapeur Gratuit Sobre et joyeux, ce « slow festival » place en son centre la découverte musicale tout en proposant des formats et des lieux variés et en insistant sur les modes de déplacements durables. L'Extra Festival c'est une invitation à vivre la musique le matin, la journée et la nuit, dans des lieux culturels, dans des petits coins de nature en ville, dans l'espace public, seul ou en famille, avec des amis, selon ses envies, son mode de vie. La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000

2023-05-12T12:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:59:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T21:00:00+02:00 extrafestival extra festival © Jean Mallard

