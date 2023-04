Masterclass : Majeur-Mineur La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Ce trimestre, La Vapeur est heureuse de s’associer à Sonar© pour vous proposer une masterclass de taille ! En effet, Majeur-Mineur sera notre invité pour partager avec vous son processus de création M.A.O. et son expérience professionnelle. De Lomepal à Adidas, il parlera de son vaste parcours artistique de producteur, compositeur et DJ naviguant entre le monde du rap francophone, de la pop et de l’electro. Ne loupez pas ce rendez-vous, les places sont limitées. La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lavapeur.com/evenement/15-04-2023-14-00-masterclass-majeur-mineur »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

