LA VALSE Le Mans, 19 novembre 2021, Le Mans. LA VALSE Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière Le Mans

2021-11-19 – 2021-11-28 Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière

Rendez-vous vendredi à 20h30, samedi à 18h30 et dimanche à 17h au Théâtre du Passeur.

Le Théâtre du Passeur présente :

theatredupasseur@orange.fr
+33 2 43 76 65 82
https://theatredupasseur.fr/

