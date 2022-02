La valse des ombres Aix-en-Provence, 15 février 2022, Aix-en-Provence.

La valse des ombres Bâtiment Aragon 2 1600 Route Des Milles Aix-en-Provence

2022-02-15 – 2022-03-05 Bâtiment Aragon 2 1600 Route Des Milles

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Audrey Casalis est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Ses dessins déclinent les nuances de noir, dans toute l’épaisseur qu’il donne aux sujets qu’elle aborde. Dans ses compositions, l’artiste explore les ressentis que l’on éprouve ; elle les fixe sur le papier avec un savant jeu d’ombres et lumières.



Juliette Jouannais a fait ses classes à l’École des Beaux-Arts de Paris. Ses pratiques hybrides oscillent entre peinture et sculpture dans une variation colorée et dynamique. Lignes et courbes structurent avec légèreté les pièces de papier, comme une composition organique. L’œil du spectateur ne saurait être indifférent à l’expression dansante que produisent les œuvres en volume.



Claire Nicolet. Par ses peintures contemporaines, l’artiste souligne le mouvement incessant de la cité. Elle transforme le paysage d’un instant en une polyphonie visuelle fascinante. Ainsi l’espace réel recréé acquiert un caractère onirique où les reflets et ombres colorés réveillent notre imaginaire. L’artiste est diplômée des Beaux-Arts de Paris, atelier Jean Michel Alberola.

La galerie Jean-Louis Ramand présente trois artistes dont les œuvres évoquent des poncifs de l’histoire de l’art : l’ombre, le mouvement et la lumière.

Vernissage le 19 février à 18h

contact@galeriejeanlouisramand.com +33 6 01 79 27 86 https://www.galeriejeanlouisramand.com/

Audrey Casalis est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Ses dessins déclinent les nuances de noir, dans toute l’épaisseur qu’il donne aux sujets qu’elle aborde. Dans ses compositions, l’artiste explore les ressentis que l’on éprouve ; elle les fixe sur le papier avec un savant jeu d’ombres et lumières.



Juliette Jouannais a fait ses classes à l’École des Beaux-Arts de Paris. Ses pratiques hybrides oscillent entre peinture et sculpture dans une variation colorée et dynamique. Lignes et courbes structurent avec légèreté les pièces de papier, comme une composition organique. L’œil du spectateur ne saurait être indifférent à l’expression dansante que produisent les œuvres en volume.



Claire Nicolet. Par ses peintures contemporaines, l’artiste souligne le mouvement incessant de la cité. Elle transforme le paysage d’un instant en une polyphonie visuelle fascinante. Ainsi l’espace réel recréé acquiert un caractère onirique où les reflets et ombres colorés réveillent notre imaginaire. L’artiste est diplômée des Beaux-Arts de Paris, atelier Jean Michel Alberola.

Bâtiment Aragon 2 1600 Route Des Milles Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-02 par