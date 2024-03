LA VALSE DES MOTS COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, samedi 25 mai 2024.

Partez à l’aventure avec Elsa, la reine des mots !Elsa, en charge de la création des nouveaux mots du monde, va vous faire découvrir la danse des lettres, des mots et des phrases pour lire, parler et chanter !Un spectacle interactif pour petits et grands qui vous fera voyager en famille !

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 10:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29