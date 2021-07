Paris Jardin de Reuilly - Paul-Pernin Paris La Valse de l’Hippocampe Jardin de Reuilly – Paul-Pernin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 24 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

Ce spectacle … c’est du théâtre en papier qui danse, qui chante, au cœur d’un cerveau en ébullition à la recherche de réponses et de légèreté. La Valse de l’Hippocampe Notre histoire se déroule dans la fabrique de souvenir de Plume, une petite fille de 10 ans. Hippocampe, le faiseur de mémoire, est en plein atelier de fabrication d’origami. Car oui, la mémoire c’est du papier plié. Il est aidé de Bulle, celle qui reçoit les émotions, et d’Ego qui prend certes un peu trop de place, mais protège ce petit monde réglé comme du papier à musique. Lorsque Plume apprend que Mamie est en train de perdre la mémoire, tout se détraque, et un très long morceau de papier vient envahir tout l’espace. Plume décide alors d’entrer à l’intérieur de sa propre tête et mène l’enquête dans ses souvenirs. Ce spectacle … c’est du théâtre en papier qui danse, qui chante, au cœur d’un cerveau en ébullition à la recherche de réponses et de légèreté. C’est un voyage en plein air, tendrement scientifique, drôle, lyrique et résilient. Durée : 1h Théâtre musical en pleine nature Tout public à partir de 8 ans Distribution Texte et Mise en scène – Valentine Martinez Musique – Ginastera, Purcell, Régine, Claire-Elie Tenet… Scénographie – Zoé Imbert et Valentine Martinez et confection collective des origamis Costumes – Zoé Imbert Plume – Zoé Imbert : Comédienne, danseuse et artiste plasticienne Hippocampe – Amélie Robert : Comédienne, danseuse Bulle– Claire-Elie Tenet : Comédienne, chanteuse lyrique et contrebassiste EGO Ego – Hugo Richet : Comédien et ukuléléiste Compagnie Grand Ec’Art Créée en 2011, la Compagnie Grand Ec’Art réunit un collectif d’artistes pluridisciplinaires (musique, théâtre, arts plastiques, art audiovisuel…) qui travaille ensemble avec comme seules contraintes, la qualité et l’inventivité, mises au profit des différentes créations. Elle s’attache tout particulièrement à la découverte et à la transmission des différents moyens d’expressions artistiques par le biais d’échanges divers et variés. Elle s’inscrit dans une démarche éducative, menant des ateliers artistiques avec des scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) et des publics sensibles (personnes addictes), ainsi que des cessions de formation professionnelle. Spectacles -> Autre spectacle Jardin de Reuilly – Paul-Pernin 15, rue Albinoni Paris 75012

Jardin de Reuilly – Paul-Pernin 15, rue Albinoni Paris 75012

Contact :Les Agents Réunis – Culture Autrement 09 70 40 64 69 lesagentsreunis@gmail.com

(c) Valentine Martinez

