La valorisation des pratiques durables grâce à l’accompagnement « Projet Data » et à la traçabilité blockchain ————————————————————————————————————– Nombreux sont les acteurs de l’écosystème français agroalimentaire qui pratiquent déjà des démarches responsables (circuits courts, respect des sols et de la biodiversité, graines 100% cultivées en France…). Notre conférence portera sur différents thèmes de la RSE et sur comment les intégrer dans la stratégie globale d’une entreprise ou d’une filière, en s’appuyant sur des technologies telles que Projet Data et la traçabilité blockchain. Intervevants : Gaëlle Cheruy Pottiau, Directrice Conseil chez Agdatahub Maxime Michelot, Project Manager chez Crystalchain

2022-02-28T16:00:00 2022-02-28T17:00:00

