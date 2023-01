COURSE D’ORIENTATION EN FORÊT DOMANIALE DES BERTRANGES La Vallée Parigny-les-Vaux Catégories d’Évènement: Nièvre

COURSE D’ORIENTATION EN FORÊT DOMANIALE DES BERTRANGES La Vallée, 22 janvier 2023, Parigny-les-Vaux. COURSE D’ORIENTATION EN FORÊT DOMANIALE DES BERTRANGES Dimanche 22 janvier, 09h00 La Vallée

3 € de participation aux frais. gratuit pour les licenciés de NORD 58

Entrainement à la course d’orientation pédestre dans la zone des Bertranges située entre la route forestière de Palissonet, la D110,route de La Vallée et Château gaillard. La Vallée La Vallée; 58320 PARIGNY LES VAUX Parigny-les-Vaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté RDV: De Guérigny, prendre la D8 direction Parigny-les-Vaux, puis la D110 direction Chaulgnes;

parking des véhicules à l’entrée de la ferme de La Vallée. (47.113008, 3.154018)

Accueil à 9h, départs toutes les 15 minutes, derniers départs 10h30, fermeture des circuits à midi.

4 Circuits de course d’orientation pédestre: Circuit A: pour orienteurs et sportifs, environ 5600 m, 12 postes

Circuit B: pour orienteurs et sportifs, environ 4300 m, 10 postes

Circuit C: pour adultes débutants, environ 3900 m, 12 postes

Circuit D: pour enfants, jeunes et débutants, environ 2900 m, 9 postes Forêt variée, nombreux chemins et sentiers (boueux!), micro-relief. Ronces et branchages à terre, végétation basse, jambes couvertes conseillées.

Téléphone portable conseillé. Les N°s des organisateurs figureront sur les cartes.

APPLICATION DES MESURES DE SECURITE SANITAIRE EN VIGUEUR,

ET DES RECOMMANDATIONS préfectorales et de l’ONF. Les organisateurs: Fabrice Doumet, Pascal Signoret, Regino Gorospe,

