La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil Cambronne-lès-Clermont, samedi 8 juin 2024.

La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil Cambronne-lès-Clermont Oise

Suivez les Conservateurs bénévoles au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France ! Encore des orchidées et déjà des germandrées… Les dernières orchidées et les premières germandrées vous attendent à la Vallée Monnet, en compagnie des papillons Demi-deuil et Azuré. N’oublions pas le Lézard des souches, bien sûr, si vous ne faites pas de bruit en marchant !

En partenariat avec la Commune.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-08 18:00:00

Cambronne-lès-Clermont 60290 Oise Hauts-de-France

