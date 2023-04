Des plantes et des hommes. Découverte d’un jardin créole ancien du Brûlé La Vallée heureuse Le Brûlé Catégories d’évènement: La Réunion

Des plantes et des hommes. Découverte d’un jardin créole ancien du Brûlé La Vallée heureuse, 2 juin 2023, Le Brûlé. Des plantes et des hommes. Découverte d’un jardin créole ancien du Brûlé 2 – 4 juin La Vallée heureuse Sur inscription uniquement au 06-92-87-81-87. Tarif préférentiel: 10€. Cinq visites guidées sur deux jours. Je vous propose, au cours d’une visite d’environ deux heures trente, un voyage à travers l’histoire des hommes et des plantes, dans les hauts de Saint-Denis. Le Brûlé, petit village de « changement d’air » né au XIXe siècle, développe un art particulier du jardin créole, en accord avec la forêt primaire humide de moyenne altitude qui existait avant l’arrivée de l’homme. Vous déambulerez dans les allées anciennes d’un jardin en amphithéâtre, articulé autour de l’affluent d’un cours d’eau et cheminerez dans des allées moussues, bordées de thé, camélias, azalées, hortensias, magnolias ou francisceas. La seconde partie du jardin, un petit plateau, correspond d’avantage au jardin créole « utilitaire » avec diverses espèces de bambous exotiques, quelques essences, quelques épices, des arbres fruitiers, un petit kiosque. La visite se poursuit par la découverte d’un vestige de forêt endémique de moyenne altitude de La Réunion ; elle est axée sur les liens étroits entretenus par les hommes et cette nature unique. Les efforts que je développe en matière de conservation des espèces sont également mis en exergue. La visite s’achève par une petite pause sous le kiosque, où nous aurons loisir de discuter autour d’un bon thé chaud et de confitures maison. Un petit stand de vente de confitures, de plantes et de divers articles faits-main par mes soins vous est également proposé. La Vallée heureuse Allée Félicien Vincent, Le Brûlé Le Brûlé 12 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692 87 81 87 »}] Jardin créole du XIXe siècle, dit jardin de « changement d’air », jardin créole « utile » (plantes aromatiques, essences diverses, épices, fruits), jardin endémique (restauration d’un petit morceau de forêt primaire de moyenne altitude). – Visite guidée durant environ 2h30 : vous déambulerez dans les allées anciennes d’un jardin en amphithéâtre, articulé autour de l’affluent d’un cours d’eau et cheminerez dans des allées moussues, bordées de thé, camélias, azalées, hortensias, magnolias ou francisceas. La seconde partie du jardin, un petit plateau, correspond d’avantage au jardin créole « utilitaire » avec diverses espèces de bambous exotiques, quelques essences, quelques épices , des arbres fruitiers, un petit kiosque. La visite se poursuit par la découverte d’un vestige de forêt endémique de moyenne altitude de La Réunion; elle est axée sur les liens étroits entretenus par les hommes et cette nature unique. La visite s’achève par une petite pause sous le kiosque, où nous aurons loisir de discuter autour d’un bon thé chaud et de confitures maison. Un petit stand de vente de confitures, de plantes et de divers articles faits-main vous est également proposé. Sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T11:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 ©Pascale Boyer-Vidal

