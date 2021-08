La vallée du Doré – balade bilingue | Le Bel Automne Plouguernével, 23 octobre 2021, Plouguernével.

La vallée du Doré – balade bilingue | Le Bel Automne 2021-10-23 13:30:00 – 2021-10-23 Vallée du Doré Rendez-vous à Kerléo

Plouguernével Côtes d’Armor Plouguernével

Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

En partenariat avec RAOK, Fédération de langue bretonne en Centre Bretagne

Kenaozet gant RAOK, kengevredigezh evit ar brezhoneg e Kreiz Breizh

A 13h30 : Découverte de la Vallée du Doré et son chaos

Balade bilingue breton/français, avec Yves Pavec et Padrig Feroc, au départ de la ferme du Buis Sonnant, Kerleo. Surprises musicales avec les musiciens de l’EMDTKB. Retour gastronome avec dégustation des produits de la ferme. Visite possible de la ferme du Buis Sonnant et de la Petite Filature Bretonne.

Gratuit. Dénivelés importants sur la deuxième partie du chemin.

1e30 : Ober anaoudegezh gant Saonenn an Dore hag he c’hleger

Baleadenn divyezhek brezhoneg/galleg, gant Yves Pavec ha Padrig Feroc. Loc’hañ eus ar feurm Le Buis Sonnant, Kerleo. Souezhadennoù sonerezh gant sonerien eus Arz ‘n Diharz. Tañva produioù ar feurm a vo graet en distro. Moaien ‘vo gweladenniñ ar feurm Le Buis Sonnant hag an ti-neud La Petite Filature Bretonne.

Evit mann. Kreiennoù start a-walc’h war eil lodenn ar wenojenn.

Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh

Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

En partenariat avec RAOK, Fédération de langue bretonne en Centre Bretagne

Kenaozet gant RAOK, kengevredigezh evit ar brezhoneg e Kreiz Breizh

A 13h30 : Découverte de la Vallée du Doré et son chaos

Balade bilingue breton/français, avec Yves Pavec et Padrig Feroc, au départ de la ferme du Buis Sonnant, Kerleo. Surprises musicales avec les musiciens de l’EMDTKB. Retour gastronome avec dégustation des produits de la ferme. Visite possible de la ferme du Buis Sonnant et de la Petite Filature Bretonne.

Gratuit. Dénivelés importants sur la deuxième partie du chemin.

1e30 : Ober anaoudegezh gant Saonenn an Dore hag he c’hleger

Baleadenn divyezhek brezhoneg/galleg, gant Yves Pavec ha Padrig Feroc. Loc’hañ eus ar feurm Le Buis Sonnant, Kerleo. Souezhadennoù sonerezh gant sonerien eus Arz ‘n Diharz. Tañva produioù ar feurm a vo graet en distro. Moaien ‘vo gweladenniñ ar feurm Le Buis Sonnant hag an ti-neud La Petite Filature Bretonne.

Evit mann. Kreiennoù start a-walc’h war eil lodenn ar wenojenn.

Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh

dernière mise à jour : 2021-07-30 par