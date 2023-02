La Vallée des Saints – Journée des Loisirs Carnoët Carnoët Catégories d’Évènement: Carnoët

Cotes-d’Armor Carnoët Laissez-vous surprendre par ce lieu enchanteur qui vous offre une vue panoramique sur le Centre-Bretagne. Ce site original a fait le pari d’allier création artistique et mise en mémoire du patrimoine breton. Ici, ce sont les saints bretons, personnages à la fois historiques et légendaires du Moyen-Age, qui reprennent vie dans des plus de 170 statues de granit de 3 m à 6,50 m de haut. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr contact@lavalleedessaints.bzh +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ Carnoët

