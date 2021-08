La vallée des Moulins Plougrescant, 25 août 2021, Plougrescant.

De part et d’autre du Lizildry, au détour d’un méandre, on devine les vestiges d’anciens moulins, témoignage d’une activité minotière importante au siècle dernier. D’Arréré à la Prébauté, du Moulin Yvon au Petit Moulin, suivez-moi dans les sous-bois. Et qui sait ? Peut-être apercevra-t-on quelques korrigans malicieux ?

