La vallée des contes : spectacle la fille du diable Turckheim, 28 octobre 2021, Turckheim.

La vallée des contes : spectacle la fille du diable 2021-10-28 20:00:00 – 2021-10-28 21:30:00

Turckheim Haut-Rhin

EUR Spectacle conté – Théâtre musical en Langue des Signes

Un jeune homme tombe amoureux de femmes oiseaux, toutes filles du diable.

Pour séduire la plus jeune d’entre elles, le héros lui vole sa parure de plumes et lui demande de l’emporter au royaume de son père. Là, commence l’enfer de devoir tout faire à l’envers ; les épreuves où à chaque fois la fille du Diable le secourt ; jusqu’à celle enfin où il doit la faire cuire, récupérer ses os et faire d’elle une échelle pour parvenir au plus haut sommet !

Composition musicale, violons et chant : Cécile Grenier -Récit et chant : Jean- Jacques Fdida/Maxime Pacaud-

Récit, chant et Adaptation en Langue des Signes Française : Isabelle Florid

Pass sanitaire ou test de moins de 72 heures.

Billetterie sur place – Pass sanitaire ou test de moins de 72h le jour du spectacle.

+33 6 44 93 34 84

