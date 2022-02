La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : plantes sauvages et utilités Jardin Camifolia, 21 mai 2022, Chemillé-en-Anjou.

Jardin Camifolia, le samedi 21 mai à 15:00

La Vallée de l’Hyrôme est devenue en 2020 un des 90 Espaces Naturels Sensibles de Maine-et-Loire. Pour valoriser la biodiversité de cet espace de plus de 2500km², la commune de Chemillé-en-Anjou et de nombreux partenaires organisent la 2ème édition de cet événement composé de 5 sorties naturalistes. Samedi 21 mai, lors d’une balade dans la Coulée verte, 3 spécialistes livrent des clés d’identification d’une vingtaine de plantes et leur famille botanique, et donnent des éléments relatifs à leurs utilités et bienfaits. Intervenants : Paul Gicquiaud, Président des Amis du Jardin Camifolia Philippe Gallotte, Ami du Jardin Camifolia et fin connaisseur de la filière plantes médicinales et Thomas Dérussé, Cueilleur nature et conseiller environnement à Horizon Bocage A l’issue de la sortie, un récapitulatif des familles et plantes est transmis aux participants. Avec la participation du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Animation gratuite

ENS de la Vallée de l’Hyrôme mis à l’honneur – Pays de la Loire Grandeur Nature

Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Chemillé Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:00:00