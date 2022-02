La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : plantes et cultures en VTT Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : plantes et cultures en VTT Jardin Camifolia, 22 mai 2022, Chemillé-en-Anjou. La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : plantes et cultures en VTT

Jardin Camifolia, le dimanche 22 mai à 14:00

La Vallée de l’Hyrôme est devenue en 2020 un des 90 Espaces Naturels Sensibles de Maine-et-Loire. Pour valoriser la biodiversité de cet espace de plus de 2500km², la commune de Chemillé-en-Anjou et de nombreux partenaires organisent la 2ème édition de cet événement composé de 5 sorties naturalistes. Lors d’une boucle en VTT proposée dimanche 22 mai, au cœur de la vallée de l’Hyrôme, 3 étapes végétales jalonnent le parcours (flore locale tout au long du parcours et 2 productions végétales bio). Prévoir VTT, casque, eau. Les 2 productions sont : 1) une production biologique de légumes (Mickael Godineau) 2) une production biologique de plantes médicinales (Cailleau Herbio) Avec la participation du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Animation gratuite

L’ENS de la Vallée de l’Hyrôme mis à l’honneur – Pays de la Loire Grandeur Nature Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Chemillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Jardin Camifolia Adresse 1 rue de l'Arzillé Ville Chemillé-en-Anjou lieuville Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemille-en-anjou/

La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : plantes et cultures en VTT Jardin Camifolia 2022-05-22 was last modified: by La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : plantes et cultures en VTT Jardin Camifolia Jardin Camifolia 22 mai 2022 Chemillé-en-Anjou Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire