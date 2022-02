La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : entretien du bocage en bord de rivière Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : entretien du bocage en bord de rivière Jardin Camifolia, 21 mai 2022, Chemillé-en-Anjou. La Vallée de l’Hyrôme à ciel ouvert : entretien du bocage en bord de rivière

Jardin Camifolia, le samedi 21 mai à 15:00

La Vallée de l’Hyrôme est devenue en 2020 un des 90 Espaces Naturels Sensibles de Maine-et-Loire. Pour valoriser la biodiversité de cet espace de plus de 2500km², la commune de Chemillé-en-Anjou et de nombreux partenaires organisent la 2ème édition de cet événement composé de 5 sorties naturalistes. Un chantier d’entretien du bocage au bord de l’Hyrôme a été réalisé à Chemillé. Samedi 21 mai, les élagueurs intervenants et les bénévoles de l’association Horizon bocage proposent un atelier sur l’évolution de la végétation et les techniques utilisées dans le cadre du chantier. Avec la participation du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Animation gratuite

