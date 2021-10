Nanterre Maison de la musique de Nanterre île de France, Nanterre La Vallée de l’étonnement – Opéra d’Alexandros Markeas Maison de la musique de Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: île de France

La Vallée de l'étonnement – Opéra d'Alexandros Markeas Maison de la musique de Nanterre, 19 novembre 2021, Nanterre.

La Maison de la musique ménage une nouvelle rencontre entre TM+ et Sylvain Maurice, directeur du Théâtre de Sartrouville-CDN. Un spectacle musical aux multiples sens, composé par Alexandros Markeas, sous la direction de Laurent Cuniot. La Maison de la musique ménage une nouvelle rencontre entre TM+ et , directeur du Théâtre de Sartrouville-CDN. Un spectacle musical aux multiples sens, composé par , sous la direction de . Le sujet, librement adapté par Sylvain Maurice de la pièce de , a de quoi allumer tous les feux d’artifice de la création musicale : possède une mémoire apparemment infinie, doublée de l’étrange faculté de combiner inconsciemment sons, images, odeurs, que la science appelle synesthésie. ́ ? Le parcours de Koskas dans la vallée de l’étonnement évolue de la gloire factice du cabaret à la solitude intérieure d’un homme qui a perdu le sens de sa vie par le trop-plein des sens. Retrouvera-t-il la vraie mémoire de l’enfance pour renaître à lui-même comme le phénix ? Alexandros Markeas, composition, c͢r͢é͢a͢t͢i͢o͢n͢ Laurent Cuniot, direction musicale Sylvain Maurice, mise en scène et livret Agathe Peyrat, soprano Paul-Alexandre Dubois, baryton Vincent Bouchot, ténor-baryton Philippe Cantor, baryton-basse + Nicolas Fargeix, clarinette Vianney Desplantes, saxhorn Florent Jodelet, percussions Julien Le Pape, piano Myriam Lafargue, accordéon Charlotte Testu, contrebasse Sylvie Leroy, cheffe de chant Rodolphe Martin, lumière Olga Karpinsky, costumes Loïs Drouglazet, vidéo et régie vidéo Alain Deroo, régie générale Yann Bouloiseau, régie son François Pelaprat, régie plateau Durée : 1h15 Spectacles -> Opéra / Musical Maison de la musique de Nanterre 8 rue des Anciennes Maries Nanterre 92000

