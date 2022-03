La vallée de la Seine et ses paysages II Ancienne Poste centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Au cœur du potager du Roi, une réflexion engagée, à la fois joyeuse et profonde, sur nos rapports actuels à la nature.** Avec « La Préséance du Vivant », vous explorerez la production contemporaine du paysage, là où les écosystèmes sont au centre des projets. Cette exposition-jardin proposera une rencontre, un tissage, entre les savoirs scientifiques et l’émerveillement poétique de nos relations aux autres. Une exploration qui mettra en lumière la diversité de nos rapports au vivant et la richesse des êtres qui habitent ensemble cette planète. Le visiteur pourra retrouver ces réflexions dans un numéro des Carnets du paysage ou bien encore participer à la plantation d’un jardin collaboratif : « Le Potager des autres ». Une invitation à articuler les enjeux du jardin aux enjeux planétaires de protection des écosystèmes. _Exposition portée par L’Ecole nationale supérieure de paysage_

Une découverte de paysages très variés, parfois inattendus … Ancienne Poste centrale 3 avenue de Paris, Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

