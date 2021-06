Lanvallay Lanvallay Côtes-d'Armor, Lanvallay La vallée de la Rance en canoë ou en kayak Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La vallée de la Rance en canoë ou en kayak 2021-07-30 10:30:00 – 2021-07-30 15:30:00 Club de Canoë-Kayak Rance 13 rue du Four Lanvallay Côtes d'Armor

Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay Le club canoë kayak de la Rance organise des « balades nautiques » accompagnées (encadrant breveté d’Etat), pour une découverte de l’environnement de la Rance fluviale. Au départ d’Evran, la balade descend la Rance fluviale vers l’aval jusqu’à Dinan. Le passage sous plusieurs ponts et le franchissement de plusieurs écluses en font des temps fort de la balade.

Prévoir son pique-nique. Sur réservation au 02 96 39 01 50. +33 2 96 39 01 50

dernière mise à jour : 2021-06-16

