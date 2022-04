La vallée de Goas Lagorn Lannion, 19 août 2022, Lannion.

La vallée de Goas Lagorn Lannion

2022-08-19 – 2022-08-19

Lannion Côtes d’Armor

Cachée entre Lannion et Trébeurden, découvrez l’histoire et l’environnement de la vallée de Goas Lagorn. Parcours composé d’une multitude de milieux naturels entre terre et mer.

Lannion

