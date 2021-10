La Vallée avalée, la Vésubie, sur les traces de la tempête Alex Espace Lympia, 30 octobre 2021, Nice.

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex a défiguré nos belles vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Depuis cette date funeste, nos vies ne sont plus les mêmes. Cette bombe climatique a laissé derrière elle un bilan humain et matériel dramatique. L’exposition « La Vallée avalée », organisée par le Département des Alpes-Maritimes à l’espace culturel Lympia un an après le passage dévastateur de la tempête Alex, suit le cheminement de Marc POLLINI, un amoureux de notre territoire, qui a fait en sorte que l’on n’oublie pas cet évènement climatique extrême et ses conséquences. Sous la forme d’un journal photographique, il nous dévoile un espace que la tempête a rendu méconnaissable et participe de manière poétique, mélancolique et responsable à ce travail de mémoire en cours.

