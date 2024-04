La Valise Japon – Exposition de Micha Deridder Maison de l’Erdre Nantes, mercredi 22 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-22 14:00 – 18:00

Gratuit : oui

Avec « La Valise Japon », deuxième volet du projet des valises, Micha Deridder propose un point de vue singulier sur le Japon d’aujourd’hui, sa culture et les habitants & habitantes qui la font vivre. »Le projet des valises est issu d’un questionnement inhérent au voyage, aux frottements entre cultures, aux rencontres et ressentis qu’ils engendrent. Il se constitue d’une collection de valises, une par pays visité. Ici, « La Valise Japon » et les œuvres que le voyage a suscitées. Voyager c’est mieux avec des valises, transport de matières, transfert de cultures. Comment se présenter à l’autre lorsqu’on arrive chez lui ? Que faire de tout ce que l’on découvre ? Comment échanger ? C’est un projet global à la rencontre du monde. Un voyage interdisciplinaire, mêlant le monde des entreprises à celui de l’art, permettant de découvrir et observer chaque culture par le biais de la fabrication textile et de l’art contemporain. Le tissu est une seconde peau commune à tous les peuples ; une langue véhiculaire, mais aussi vernaculaire. Cette ambivalence m’intéresse, je désire la mettre en valeur et la faire voyager. Pour « La Valise Japon », j’ai rencontré des artisans et fabricants, visité leur atelier et entreprise, échangé avec eux sur les productions, remarquant leurs spécificités, déduisant ce que cela révèle du particulier et de l’identité. Au retour, j’avais rapporté, outre le souvenir de nos conversations, des rouleaux de soie tango pour kimonos, des mètres de coton tissé à carreaux, des sacs de polyester et autres mélanges, destinés à la fabrication de cravates, et quelques kimonos, obis (ceintures de kimono) ou autres accessoires offerts par les amis de voyage. Je les remercie ici chaleureusement pour leurs dons. » Micha Deridder Exposition du 20 avril au 19 juin 2024 :mercredi de 14h à 18hsamedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h+ vacances scolaires : mardi et vendredi de 14h à 18h Vernissage mercredi 17 avril 2024 à 17h30

Maison de l’Erdre Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

