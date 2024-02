La valise du grand départ Musée de Bretagne Rennes, samedi 16 mars 2024.

Événement des Champs Libres Samedi 16 mars, 14h30 1

Du 2024-03-16 14:30 au 2024-03-16 17:30.

Noémie Robert, conteuse et officiante, vous accompagne sur un temps d’information et de créativité autour des funérailles. Ce temps convivial est ouvert à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient faciliter l’organisation des obsèques et devenir des personnes-ressources sur le sujet. Un atelier bien vivant pour éveiller nos imaginaires et éclairer le champ des possibles. Curieux d’en savoir plus ?

Places limitées, à partir de 16 ans. Inscription obligatoire à partir du 1er mars à : mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine