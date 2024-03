La valise du grand départ Musée de Bretagne Rennes, samedi 16 mars 2024.

La valise du grand départ Événement des Champs Libres Samedi 16 mars, 14h30 Musée de Bretagne

2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Noémie Robert, conteuse et officiante, vous accompagne sur un temps d’information et de créativité autour des funérailles. Ce temps convivial est ouvert à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient faciliter l’organisation des obsèques et devenir des personnes-ressources sur le sujet. Un atelier bien vivant pour éveiller nos imaginaires et éclairer le champ des possibles. Curieux d’en savoir plus ?

Places limitées, à partir de 16 ans. Inscription obligatoire à partir du 1er mars à : mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

