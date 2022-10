La valise de Grand-Père – Spectacle de marionnettes

2022-10-22 17:00:00 – 2022-10-22 17:45:00 Spectacle de marionnettes proposé par la Compagnie Morisse (durée : 45 min). Qu’y-a-t-il de pire pour un grand-père que d’oublier sa petite-fille ? Mariana, malgré son jeune âge, sent que quelques mots gentils peuvent apaiser l’angoisse de l’égarement et transformer le désarroi en sourire. Comment aborder le thème de la maladie d’Alzheimer avec les plus jeunes, qui peuvent aussi être confrontés à cette réalité ? D’après le roman jeunesse de Fatima Fernandez, illustré par Juan Hernaz. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

